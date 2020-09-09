Эстония уступила Армении и позволила этой команде прервать рекордную проигрышную серию

Первый гол в ворота гостей на исходе первого тайма отправил Александр Карапетян, выступаюший в российской премьер-лиге. Второй мяч провел колумбиец Вбеймар Ангуло, не так давно получивший армянский паспорт.

Это поражение стало вторым в рамках Лиги наций для нашей команды. Напомним, что в первом туре эстонцы не сумели обыграть команду Грузии (0:1). В то же время команда Армении прервала безвыигрышную серию, тянувшуюся ровно год. В прошлый раз Армения побеждала 8 сентября 2019 года, когда добилась успеха в матче со сборной Боснии и Герцеговины (4:2).

Армения – Эстония 2:0 (1:0)

8 сентября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»

Голы:

1:0 – 43 Карапетян, 2:0 – 65 Ангуло.

Армения – Юрченко, Оганесян, Ароян, Чалишир (Восканян, 46), Амбарцумян, Корян (Бичахчян, 64), Кадимян (Байрамян, 73), Ангуло, Барсегян, Карапетян, Григорян.

Эстония – Хейн, Калласте (Ярвелайд, 30), Метс, Баранов, Тунев (Аньер, 63), Антонов (Васильев, 66), Айнсалу, Синявский, Рооснупп, Саппинен, Кяйт.

Предупреждения:

Ангуло (11), Амбарцумян (58), Юрченко (88).

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