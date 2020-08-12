Эстония победила Латвию. Банникова забила супергол с углового

Футболистки сборной Эстонии победили в товарищеском матче Латвию - 1:0 (0:0). Судьбу встречи на "А Ле Кок Арене" решил точный выстрел с углового удара Кристины Банниковой - случилось это на 53-й минуте.
"Я не рассчитывала, что мяч залетит в ворота прямо с углового - надеялась, что его затолкнет кто-либо из защитниц латвийской команды, но они не стали прерывать полет мяча. Очень рада, что именно мой гол принес нам победу", - приводит слова Банниковой Soccernet.
Осенью сборная Эстонии продолжит отборочные игры чемпионата Европы. 18 сентября она должна сыграть в гостях с Косово, а 22 сентября - дома с Россией. В отборочном турнире сборная Эстонии делит последнее место с Турцией.
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Стали известны детали перехода форварда из ЦСКА в «Уфу»
Незадолго до смерти Норкина сделала неожиданное признание
Убийство девушки в центре Москвы: жуткие подробности