Эстония переместилась на строчку вверх в мировом рейтинге сборных. Впереди Азербайджан, Фареры и Мозамбик
ФИФА представила рейтинг сборных на 18 февраля.
ФИФА представила рейтинг сборных на 18 февраля.
Положение большинства сборных относительно предыдущей итерации не изменилось. Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная Бельгии. Сборная Эстонии переместилась на строчку вверх за счет крайне неудачной игры сборной Зимбабве на Кубке Африканских наций (проиграли все три матча, потеряли четыре строки в рейтинге) и теперь занимает 108-е место в рейтинге. Выше эстонской команды Азербайджан, Фарерские острова и Мозамбик. Сборная России осталась на 39-м месте.
Свой следующий матч сборная Эстонии сыграет с командой Чехии 24 матча.
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