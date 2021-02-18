Эстония переместилась на строчку вверх в мировом рейтинге сборных. Впереди Азербайджан, Фареры и Мозамбик

Положение большинства сборных относительно предыдущей итерации не изменилось. Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная Бельгии. Сборная Эстонии переместилась на строчку вверх за счет крайне неудачной игры сборной Зимбабве на Кубке Африканских наций (проиграли все три матча, потеряли четыре строки в рейтинге) и теперь занимает 108-е место в рейтинге. Выше эстонской команды Азербайджан, Фарерские острова и Мозамбик. Сборная России осталась на 39-м месте.

Свой следующий матч сборная Эстонии сыграет с командой Чехии 24 матча.

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