"Эстонцы холодные и закрытые". Украинский футболист Евгений Будник рассказал про эстонский чемпионат

"В "Левадии" президент клуба украинец Виктор Левада. Он позвонил и попросил помочь команде. Я долго думал, стоит ли. Но мне нужна была перезагрузка после Греции. Я мало забил там. Нужно было вернуть это чувство гола. "Левадия" отлично для этого подходила".

На вопрос: уровень эстонской лиги не выше второй украинской? — он ответил, — в Эстонии четыре команды, которые могли бы играть в нашей высшей. Разумеется, не на ведущих ролях, но с "Карпатами" соперничали бы. Это я ни в коем случае не оскорбляю "Карпаты". Они просто внизу таблицы".

По мнению Будника, армяне лучше эстонцев. "Эстонцы холодные и закрытые. Не любят приезжих. Своеобразные люди", — и добавил, что армянский чемпионат намного сильнее эстонского.