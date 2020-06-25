Еще в одном российском клубе массово заразились коронавирусом

Как сообщает официальный сайт "Оренбурга", положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали 6 футболистов и 2 сотрудника клуба.

Где заразились футболисты?

Последний матч в чемпионате России "Оренбург" проводил 21 июня в Москве с "Локомотивом". Тот поединок выиграли железнодорожники - 1:0.

"Оренбург" утверждает, что перед игрой в Москву все футболисты были здоровы. По регламенту РПЛ игроки сдают тесты за сутки до матча и после игры.

"Локомотив" со своей стороны утверждает, что у них больных в команде после поединка с "Оренбургом" нет.

4 клуба имеют проблемы

Помимо массовой вспышки коронавируса в "Ростове" и "Оренбурге", единичные случаи заражения отмечены в московском "Динамо" и "УФе". Некоторые российские эксперты винят в этой ситуации клубы. Вместо того, чтобы строго соблюдать меры предосторожности, футболисты шляются по ресторанам.

"Ростов" выставил в гостевом поединке с "Сочи" молодежный состав и был разбит со счетом 1:10, "Динамо" пропустило первый матч матч после коронавирусной паузы с "Краснодаром" по взаимной договоренности сторон.

"Оренбург" следующий поединок должен сыграть дома с "Краснодаром". Решение о судьбе этого матча пока не принято.