Еще один футболист сборной Эстонии потерял 50 процентов зарплаты

Пандемия коронавируса вынуждает футбольные клубы включать режим экономии. О сокращении зарплаты игрокам сообщил казахстанский "Окжетпес", за который выступает 31-летний полузащитник сборной Эстонии Артем Дмитриев.
"Футболисты с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. Мы сократили им заработную плату на 50 процентов", - отметил в интервью изданию "Вести" директор клуба Ерлан Ботембаев.
Обещают достойные премии
Потерю в зарплате руководство "Окжетпеса" готово компенсировать футболистам высокими премиальными.
"Несмотря на то, что тренировочный процесс приостановлен, парни живут в комфортной гостинице, где для них созданы все условия. Конечно, терять в деньгах никто не хочет, зато в дальнейшем мы постараемся компенсировать им потери. Если будут победы, сделаем все возможное, чтобы выдавать достойные премии", - добавил футбольный босс.
Неудачный старт
Чемпионат Казахстана был приостановлен в середине марта. "Окжетпес" проиграл все три проведенных матча с общей разницей 0:7 и занимает последнее место в турнирной таблице.
Все поражения "Окжетпес" потерпел от клубов, которые летом должны стартовать в европейских кубковых турнирах.
В Казахстане - население страны 18 млн человек - относительно благополучная эпидемиологическая ситуация: выявлен 1341 случай заражения коронавирусом и зафиксировано 17 смертельных исходов.
Ранее о сокращении зарплаты футболистам на 50 процентов сообщил чемпион Финляндии КуПС, за который выступает эстонский легионер Атс Пурье.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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