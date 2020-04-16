Еще один футболист сборной Эстонии потерял 50 процентов зарплаты

"Футболисты с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. Мы сократили им заработную плату на 50 процентов", - отметил в интервью изданию "Вести" директор клуба Ерлан Ботембаев.

Обещают достойные премии

Потерю в зарплате руководство "Окжетпеса" готово компенсировать футболистам высокими премиальными.

"Несмотря на то, что тренировочный процесс приостановлен, парни живут в комфортной гостинице, где для них созданы все условия. Конечно, терять в деньгах никто не хочет, зато в дальнейшем мы постараемся компенсировать им потери. Если будут победы, сделаем все возможное, чтобы выдавать достойные премии", - добавил футбольный босс.

Неудачный старт

Чемпионат Казахстана был приостановлен в середине марта. "Окжетпес" проиграл все три проведенных матча с общей разницей 0:7 и занимает последнее место в турнирной таблице.

Все поражения "Окжетпес" потерпел от клубов, которые летом должны стартовать в европейских кубковых турнирах.

В Казахстане - население страны 18 млн человек - относительно благополучная эпидемиологическая ситуация: выявлен 1341 случай заражения коронавирусом и зафиксировано 17 смертельных исходов.

Ранее о сокращении зарплаты футболистам на 50 процентов сообщил чемпион Финляндии КуПС, за который выступает эстонский легионер Атс Пурье.

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