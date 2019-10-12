Эрика Салумяэ о матче Эстония - Германия: "Побеждает тот, кто сильнее духом"
Почетным гостем отборочного поединка чемпионата Европы по футболу Эстония - Германия будет двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Эрика Салумяэ.
Почетным гостем отборочного поединка чемпионата Европы по футболу Эстония - Германия будет двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Эрика Салумяэ.
Легендарная эстонская велосипедистка в олимпийских финалах дважды выигрывала золото у немок. "Физически сильными могут быть все спортсмены, но побеждает обычно тот, кто сильнее духом", - сказала накануне предстоящего поединка двукратная чемпионка Олимпиады.
Помимо Салумяэ, в церемонии открытия отборочного матча Эстония - Германия (этот поединок состоится в воскресенье, 13 октября) примут участие министр внутренних дел Март Хельме, президент ЭФС Айвар Похлак и глава Немецкого футбольного союза Фритц Келлер.
Как сообщалось ранее, на поединке Эстония - Германия ожидается рекорд посещаемости домашних матчей эстонской команда и лиллекюлаской арены. Все поступившие в продажу 12 500 билетов реализованы.
Германия, Нидерланды и Северная Ирландия лидируют в групповом турнире отборочного цикла, набрав по 12 очков. Сборная Эстония замыкает турнирную таблицу - у нее одно очко.
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