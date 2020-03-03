ЭКСКЛЮЗИВ | "Легион" врывается в Высшую лигу: профессиональные контракты, база данных, массажист, отсутствие страха, цель — Еврокубки

"Конечно, нас вряд ли кто-то воспринимает всерьез. Есть неудачные примеры команд, которые приходили из Первой лиги и вылетали в первом сезоне. Нас от них отличает то, что у нас — сильная детско-юношеская футбольная школа. Меня часто спрашивают, почему мы не набираем больше иностранцев, футболистов из других клубов. Я всем отвечаю, что у нас есть своя школа. Очень сильные команды U18 и U19. Также у нас есть опытные игроки, уже поигравшие. В целом, мы хотим вести футболистов от 6 лет до 17 — потом либо брать в основную команду, либо направлять в другие".

"Зарплаты платим"

Раньше футболистам ”Легиона” клуб зарплату не платил. Теперь будет. Профессиональные контракты есть почти у всех, говорит Белов (у него у самого нет контракта тренера). ”Не у всех — потому что мы не профессиональный клуб на 100%, мы только движемся к этому”. Примерно 50% работают дополнительно, по другой профессии, а половина зарабатывает только любимой игрой.

Усиления клуба в этом году: Артем Артюнин (ЦЗ), Максим Гусев (НАП), Артем Левизи (ВР), Павел Лондак (ВР), Николай Машичев (ПЗ), Кирилл Нестеров (ПЗ), Герман Шлейн (ПЗ).

Изменения произошли и в других сферах. Команда тренируется 7 раз в неделю, раньше — 4–5 раз. Иногда в день по две тренировки. Теперь есть массажист, тренер вратарей, врач, система, в которую вносят все данные о здоровье игрока, появился и представитель команды.

Вставая на путь профессионализации команды, Белов в том году решил играть в Первой лиге на стадионе ”Кадриорг”. Многие знают, что душа клуба живет на легендарном поле ”Висмари”. ”Висмари — это историческое место. Здесь была открыта в 1921 году футбольная школа. В 2008 году мы стали ее преемниками”, — рассказывает Белов. Сейчас на этом стадионе тренируются и играют молодежные команды, первая команда готовится к старту в ”вышке” на Пунане.

Сейчас эта база не отвечает всем стандартам Премиум лиги. Например, здесь нет трибун для большого количества болельщиков. Но ремонт на базе сделали — директор клуба Михаил Артюхов постоянно улучшает условия, "выжал максимум из того, что можно было сделать".