ЭКСКЛЮЗИВ | "Легион" врывается в Высшую лигу: профессиональные контракты, база данных, массажист, отсутствие страха, цель — Еврокубки

Таллиннский "Легион" с этого года — часть элиты эстонского футбола. Когда в прошлогоднем интервью главный тренер Денис Белов обозначил цель на Первую лигу — выйти в Высшую лигу, в это слабо верилось. Теперь его слова воспринимаются по-другому. Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный встретился с Беловым и поговорил с ним про деньги, историческую базу на Висмари и тренерские амбиции.
”Цель "Легиона" — выиграть Чемпионат Эстонии и играть в Еврокубках, — именно такую задачу ставит главный тренер и член правления клуба Денис Белов. — Будем реалистами, в первом сезоне этого, скорее всего, не получится. Но задача на этот год — быть в четверке. Мы не идем в ”вышку”, чтобы просто зацепиться и бороться за выживание, мы хотим побеждать, я максималист, если что-то делать, то по максимуму”.
Играть в футбол без больших денег — очень сложно. Когда смотришь на таблицу, явно прослеживается связь между местом и бюджетом клуба. У первой тройки бюджет — 1 300 000 евро в год, далее 500 000, середина таблицы, и 200 000 — низ. ”Мы где-то между серединой и нижней частью, — признается Белов, который, помимо футбола, занимается бизнесом. Он владелец логистической компании MEP Trans AS. ”Естественно, теперь все серьезней и нужно больше времени, но главное — планировать, тогда все успеешь”, — считает тренер категории UEFA А.
Сейчас у ”Легиона” нет титульного спонсора, но он вот-вот появится. ”Мы ведем переговоры со спонсорами. Нам предлагают, мы предлагаем. Мы новички. Те, кто готовы финансировать, говорят: "Давайте до лета подождем, посмотрим, как у вас получится". Скажу, что поражение Эстонии от Германии 0:8, тоже повлияло на образ эстонского футбола", — продолжает Белов.
"Конечно, нас вряд ли кто-то воспринимает всерьез. Есть неудачные примеры команд, которые приходили из Первой лиги и вылетали в первом сезоне. Нас от них отличает то, что у нас — сильная детско-юношеская футбольная школа. Меня часто спрашивают, почему мы не набираем больше иностранцев, футболистов из других клубов. Я всем отвечаю, что у нас есть своя школа. Очень сильные команды U18 и U19. Также у нас есть опытные игроки, уже поигравшие. В целом, мы хотим вести футболистов от 6 лет до 17 — потом либо брать в основную команду, либо направлять в другие".
"Зарплаты платим"
Раньше футболистам ”Легиона” клуб зарплату не платил. Теперь будет. Профессиональные контракты есть почти у всех, говорит Белов (у него у самого нет контракта тренера). ”Не у всех — потому что мы не профессиональный клуб на 100%, мы только движемся к этому”. Примерно 50% работают дополнительно, по другой профессии, а половина зарабатывает только любимой игрой.
Усиления клуба в этом году: Артем Артюнин (ЦЗ), Максим Гусев (НАП), Артем Левизи (ВР), Павел Лондак (ВР), Николай Машичев (ПЗ), Кирилл Нестеров (ПЗ), Герман Шлейн (ПЗ).
Изменения произошли и в других сферах. Команда тренируется 7 раз в неделю, раньше — 4–5 раз. Иногда в день по две тренировки. Теперь есть массажист, тренер вратарей, врач, система, в которую вносят все данные о здоровье игрока, появился и представитель команды.
Вставая на путь профессионализации команды, Белов в том году решил играть в Первой лиге на стадионе ”Кадриорг”. Многие знают, что душа клуба живет на легендарном поле ”Висмари”. ”Висмари — это историческое место. Здесь была открыта в 1921 году футбольная школа. В 2008 году мы стали ее преемниками”, — рассказывает Белов. Сейчас на этом стадионе тренируются и играют молодежные команды, первая команда готовится к старту в ”вышке” на Пунане.
Сейчас эта база не отвечает всем стандартам Премиум лиги. Например, здесь нет трибун для большого количества болельщиков. Но ремонт на базе сделали — директор клуба Михаил Артюхов постоянно улучшает условия, "выжал максимум из того, что можно было сделать".
Как говорит Белов, планы и желания проводить на этом поле матчи есть, но все упирается в финансирование. ”Скромный план — поддержание того, что мы сейчас имеем. Второй — сделать фундаментальную реконструкцию стадиона, чтобы он стал местом, где можно проводить игры Высшей лиги. Главное, что есть фундамент — пространство, желание, команда”.
Перед началом матчей Белов, стоя возле выхода из раздевалки, пожимает руку и смотрит в глаза всем футболистам — это уже традиция. Если матч заканчивается вничью — это сравни поражению, говорит он. На вопрос, как справляется со стрессом, отвечает, что ему нужно уединиться. ”Дома уже понимают, что мне нужно дать час, чтобы остыть. Мы сейчас будем играть с ”Флорой”, ”Таммекой” — если проиграем, это будет разочарование, ведь не важно, против кого ты играешь”, — объясняет Денис и добавляет, что не ищет утешения в алкоголе, хоть и не видит ничего зазорного выпить за здоровье друзей на праздники.
Во время встречи, в 11 часов, в пятницу, на поле уже была тренировка. Вел ее Виктор Пасикута, первый тренер Константина Васильева, Дмитрия Круглова и многих других ныне профессиональный футболистов. ”Виктор Борисович — консультант первой команды. Он делает анализ состояния наших игроков, дает советы, указывает на то, что я могу пропустить, так как он не участвует в тренировочном процессе и видит ситуацию со стороны”.
”Хочу возглавить сборную”
У Дениса Белова впечатляющая тренерская статистика. Он принял основную команду ”Легиона” в 2016 году. В первом сезоне занял 8 место, затем, по его словам, кардинально пересмотрел подход к тренировкам и игре. С тех пор только первые места. В 2017-м — победа во Второй лиге и выход в ”Эсилига Б”. 2018 — победа и выход в Первую лигу. 2019 — первое место и выход в Высшую лигу. Теперь цель максимальная — победа в "вышке".
— Давайте представим: вы хорошо себя показываете в Высшей лиге, в следующем году вам ”Левадия” предлагает возглавить клуб. Ваши действия?
— Я не думаю, что мне что-то предложат. У меня нет футбольной династии, нет большого футбольного опыта (Белов начал тренировать молодежную команду "Легиона" в 2012 году, — прим. ред.). Это вопрос системности. У меня сейчас есть любимая команда. До вашего вопроса я никогда не задумывался, что могу возглавить другой клуб. Я в ”Легионе” еще не сделал все, что хочу. Я ведь еще и член правления клуба. Мне интересно построить пирамиду в ”Легионе” и вывести клуб на полностью профессиональный уровень.
— Да, он хороший пример для меня. Надо учиться у таких людей.
— А сборную Эстонию возглавите?
— Это другое. Все задумываются об этом. Я в том числе. У меня есть мечта возглавить сборную Эстонии, не буду скрывать.
Уже в эту пятницу, 6 марта, в первом туре ”Легион” сыграет против ”Флоры”. Белов и Ко очень ждут этой встречи. ”Нам очень интересно понять, какой у нас уровень. Если будет крупное поражение — значит, что-то сделали не так. Но что-то мне подсказывает, что все будет хорошо. ”Флора” — команда без слабых мест. Тем и интересно. У нас есть идеи и план, как сдержать Васильева, как атаковать, обороняться. Очень надеюсь, что мы хорошо выступим”, — уверенно закончил он.
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