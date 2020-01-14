14.01.2020, 18:26

Экс-защитник киевского "Динамо" пополнил состав "Левадии"


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Зураб Очигава (слева) вступает в ряды "Левадии"
Зураб Очигава (слева) вступает в ряды "Левадии"Фото: официальный сайт "Левадии"

Украинский защитник Зураб Очигава пополнил состав ФКИ "Левадия".

С 24-летним центральным защитником подписан контракт сроком на 1 год.

Прошлый сезон Очигава провел в команде высшей лиги Украины ”Ворскла”, однако появился на поле лишь в трех матчах. До этого выступал "Ильичевец", "Днепр", донецкий "Олимп" и киевское "Динамо", за которое провел 8 матчей.

Выступал за молодежную сборную Украины.

В составе "Левадии" Очигава будет играть под номером 3, говорится в заявлении клуба.

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