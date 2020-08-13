Экс-вратарь сборной Эстонии попался за рулем в нетрезвом виде
Приключениям бывшего голкипера "Левадии" и сборной Эстонии по футболу Сергея Лепметса, похоже, нет конца. Теперь выяснилось, что в конце июня он сел за руль в нетрезвом состоянии.
Приключениям бывшего голкипера "Левадии" и сборной Эстонии по футболу Сергея Лепметса, похоже, нет конца. Теперь выяснилось, что в конце июня он сел за руль в нетрезвом состоянии.
Из решения Харьюского уездного суда следует, что в ночь на 24 июня Лепметс управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - уровень алкоголя составил 1,22 мг/л, что является нарушением Закона о дорожном движении и Закона о защите правопорядка.
Лепметс был оштрафован на 1368 евро. Он также должен заплатить в госбюджет судебные издержки в размере 535 евро.
33-летний Лепметс, сыгравший за сбороную Эстонии 12 матчей, в мае неожиданно объявил о завершении профессиональной карьеры и перешеел служить в Муниципальную полицию. В последнее время опытный вратарь тренировался с "Калью", рассчитывая подписать с ныммеским клубом договор.
ЭФС принял решение, что следующий клуб Лепметса должен выплатить "Левадии" компенсацию в размере 14 568 евро. Президент "Калью" Куно Техва сообщил, что не собирается платить такую сумму за вратаря.
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