Экс-капитан "Спартака" хочет отсудить у жены почти 3 миллиона евро
Денис Глушаков, выступающий за грозненский "Ахмат", подал иск о защите чести и достоинства к экс-супруге, сообщил "Чемпионату" ее адвокат Сергей Жорин.
Денис Глушаков, выступающий за грозненский "Ахмат", подал иск о защите чести и достоинства к экс-супруге, сообщил "Чемпионату" ее адвокат Сергей Жорин.
Футболист развелся с женой в феврале в ходе громкого процесса, освещавшегося в СМИ. Суд взыскал с Глушакова алименты в размере одной трети всех доходов плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на его младшую дочь, пока ей не исполнится три года.
В августе Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества Глушакова и его экс-супруги Дарьи, присудив каждой из сторон по 50 процентов.
Адвокат бывшей жены футболиста предположил, что Глушаков хочет публичного опровержения или признания какой-то информации недействительной. "В его действиях, как мне кажется, часто нет логики и здравого смысла, но есть эмоции", — рассказал адвокат.
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