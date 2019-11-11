Экс-капитан "Спартака" хочет отсудить у жены почти 3 миллиона евро

Футболист развелся с женой в феврале в ходе громкого процесса, освещавшегося в СМИ. Суд взыскал с Глушакова алименты в размере одной трети всех доходов плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на его младшую дочь, пока ей не исполнится три года.

В августе Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества Глушакова и его экс-супруги Дарьи, присудив каждой из сторон по 50 процентов.

Адвокат бывшей жены футболиста предположил, что Глушаков хочет публичного опровержения или признания какой-то информации недействительной. "В его действиях, как мне кажется, часто нет логики и здравого смысла, но есть эмоции", — рассказал адвокат.