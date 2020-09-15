Экс-капитан российской сборной может отправиться за решетку

Дело по ст. 115 УК России — об умышленном причинении легкого вреда здоровью — возбудили в Москве после инцидента с арбитром Никитой Данченковым, произошедшего 10 августа на стадионе академии ”Спартака”. Тогда во время матча команды телеканала ”Матч ТВ” арбитр показал Широкову красную карточку за брань, после чего футболист напал на него и избил. Видео инцидента ЗДЕСЬ.

Согласно УК РФ, за деяния по данной статье преступник наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Роман Широков родился в 1981 году, воспитанник клуба "Торпедо", выступал за сильнейшие команды России — "Рубин", "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Краснодар". Завершил профессиональную карьеру в 2016 году. За сборную России провел 53 матча, забил 13 голов, выводил главную команду страны с капитанской повязкой в отборочных матчах к чемпионату мира-2014.

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