Экс-игрок "Левадии": зарплату срезали на 50% - получаем меньше продавцов Maxima

Как сказал Ткачук в интервью ERR, клуб снизил всем футболистам зарплату на 50%, при это не на период чрезвычайного положения, а до того, когда финансовое положение клуба восстановится. Поэтому украинец решил покинуть коллектив и сейчас ищет новую команду.

"Сейчас футболисты "Левадии" получают зарплату меньше, чем работники Maxima. У многих дети, семьи, например, первый номер сборной Сергей Лепметс нашел вторую работу — утром на тренировку, потом на другую работу, чтобы прокормить семью", — подчеркнул Ткачук. Как известно, Лепметс подрабатывает в Муниципальной полиции.

Юрий добавил, что некоторые футболисты тоже задумываются о смене клуба, но уточнил, что остались лишь положительные эмоции от выступления в Таллинне.