Экс-игрок "Левадии" огорчил "Баварию", "Реал" чудом ушел от поражения

"Бавария" прибыла в Москву в качестве победителя Лиги чемпионов. Свой статус фаворита гости начали подтверждать с первых минут матча. Активность "Баварии" возымела успех к исходу первой четверти часа, когда Леон Горетцка с близкого расстояния головой поразил ворота соперника.

"Локо" дал бой "Баварии"

Пропущенный мяч не выбил "Локо" из колеи. Железнодорожники создали несколько опасных моментов, заставив понервничать оборону немецкого клуба.

Восстановить счет хозяева поля смогли на 70-й минуте, когда экс-игрок "Левадии" Антон Миранчук после быстрой контратаки замкнул прострел с правого фланга - 1:1.

Вскоре "Локо" имел отличный шанс выйти вперед, но недавнее приобретение московского клуба Зе Луиш (несколько лет назад он выступал за "Спартак") пожадничал с передачей партнеру. Расплата последовала незамедлительно - на 79-й минуте Йозуа Киммих ударом из-за пределов штрафной площади забил победный мяч.

"Шахтер" набрал очко

Автором самой громкой сенсации первого тура Лиги чемпионов стал донецкий "Шахтер", обыгравший молодежным составом в гостях самый титулованный клуб Европы испанский "Реал" - 3:2.

Во втором туре "Реал" снова потерял очки. Мадридцы были на грани поражения в гостевом поединке с менхенгладбахской "Боруссией" - 2:2 (0:1). "Реал" проигрывал в Германии на 86-й минуте с разницей в два мяча, но в добавленное арбитром время сумел сравнять счет.

Одна из причин неудачного выступления гранда лежит на поверхности - очень плотный график игр. Если прежде матчи Лиги чемпионов проходили с интервалом в две недели, то теперь команды выходят на поле еженедельно. В минувшую субботу "Реал" одолел в выездном поединке чемпионата Испании "Барселону" (3:1), но восстановиться, похоже, так и не сумел.

Лидером в этой группе является "Шахтер", который в Киеве принимал итальянский "Интер" и заработал важное очко - 0:0.

Лига чемпионов (2-й тур)

Группа А

Локомотив (Россия) - Бавария (Германия) 1:2

Атлетико (Испания) - Зальцбург (Австрия) 3:2

Группа В

Шахтер (Украина) - Интер (Италия) 0:0

Боруссия М (Германия) - Реал (Испания) 2:2