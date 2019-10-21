21.10.2019, 13:14

Экс-игрок "Левадии" может стать партнером Криштиану Роналду в "Ювентусе"

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Антон Миранчук
Антон МиранчукФото: wallpapersvision.com

Антон Миранчук, в данный момент выступающий за московский "Локомотив", вместе с братом Алексеем находится под пристальным вниманием туринского гранда, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Антон и Алексей за предыдущие полтора года сумели выиграть все трофеи, разыгрывающиеся в России. В мае 2018 года им покорился чемпионат России, в мае 2019 года — Кубок России, а в июле 2019 — Суперкубок.

В сезоне 2016 года Антон выступал на правах аренды в эстонской "Левадии", став одним из лучших игроков нашего чемпионата.

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