Экс-игрок "Левадии" может стать партнером Криштиану Роналду в "Ювентусе"

Антон и Алексей за предыдущие полтора года сумели выиграть все трофеи, разыгрывающиеся в России. В мае 2018 года им покорился чемпионат России, в мае 2019 года — Кубок России, а в июле 2019 — Суперкубок.

В сезоне 2016 года Антон выступал на правах аренды в эстонской "Левадии", став одним из лучших игроков нашего чемпионата.