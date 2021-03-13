Экс-футболистка "Калью": Аурелио делал мне массаж и внезапно схватил за промежность

Тикк, до 2014 года выступавшая за сборную Эстонии, вспоминает один случай, когда она пришла к Аурелио домой на массаж, поскольку после тренировки у нее заболела поясница.

”Он делал мне массаж, но в какой-то момент дело зашло так далеко, что он стянул с меня штаны. Я не осмелилась сопротивляться, поскольку чувствовала себя нехорошо и боялась, что он сильнее и может меня изнасиловать”, — рассказала Тикк. На тот момент ей было 17 лет.

"Он делал мне массаж и внезапно схватил за промежность. Я отреагировала и спросила ”what the fuck?”. Он прекратил”, — рассказала женщина.

После этого Аурелио отвез девушку домой и попросил оставить случившееся в тайне.

Тикк все же рассказала об инциденте другу, а позже матери и тренеру ”Калью”.

”Я рассказала об этом как руководству ”Калью”, так и полиции”, — сказала Тикк, которая никакой помощи там не получила.

Раннее о домогательствах со стороны этого же тренера заявила другая спортсменка.

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