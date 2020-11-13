Экс-футболиста ”Рубина” приговорили к 12 годам колонии

По данным ТАСС, Харламов был признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Виновными в мошенничестве также признаны создатель ”Роста” Андрей Макаров и его сестра Наталья Макарова. Их приговорили к 13,5 и 12,5 года лишения свободы соответственно. Наказание в виде десяти лет лишения свободы получил Роберт Гарипов, по 9,5 года проведут в заключении Вадим Еникеев и Алексей Гречко. Александр Бурнаев был осужден на 12 лет тюрьмы.

”Приговор организаторам финансовой пирамиды еще в процессе оглашения. Эти люди были признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний. Были озвучены сроки наказания” — сообщили РБК в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани.

По данным следствия, в декабре 2013 года Макаров организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан. В состав организации вошли его сестра Наталья и еще пять человек — Александр Бурнаев, Роберт Гарипов, Вадим Еникеев, Алексей Гречко и Сергей Харламов, а также неустановленные следствием лица.

Харламову была отведена роль лица компании, он активно рекламировал пирамиду в масс-медиа. ”Рост” привлекал средства граждан под якобы высокодоходные финансовые проекты, обещая вкладчикам до 15% в месяц.

Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет от имени ООО ”КПК ”Рост” были похищены денежные средства 3557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд руб.

В течение своей карьеры Харламов играл за ”Рубин”, волжскую ”Диану” и нижнекамский ”Нефтехимик”. За казанцев в общей сложности он выступал десять лет (с 1990 по 1993-й и с 1997 по 2004 год). Харламов завершил карьеру футболиста в 2004 году.