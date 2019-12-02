Экс-футболист ”Спартака” об аресте фанатов: ”Кому не нравится — есть Европа. Там и гей-парады можно проводить”

"Просто так никого не забирают, — заявил Быстров. — Я также с людьми смотрел футбол, и никто никого просто так не забирал. Болельщики шли в шарфах ”Спартака” и спокойно сидели на центральных трибунах, и никаких конфликтов не было. Если кого-то там задержали, то не надо кричать массово, что всех сажают, убивают. Фанатский сектор ”Спартака” был полностью заполнен. Если каких-то единиц задерживают, значит, они этого заслуживают. Не подогревайте интерес к этим задержаниям, кого там задерживали?

"Постоянно у нас в стране кого-то задерживают, что кричать об этом? И что теперь делать? А если оставить это все безнаказанным, то как это все потом контролировать? Кому не нравится, вон, Европа есть, там все можно, и гей-парады там можно проводить, Панина (российский актер, известный скандальным поведением — прим. RusDelfi) заберите только с собой”, — добавил бывший игрок.

Ранее сообщалось, что главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, также известное как Центр ”Э”, вместе с полицией задерживало болельщиков ”Спартака” перед матчем.