Экс-футболист сборной России: сначала в Испании все смеялись, а теперь не успевают хоронить(4)
Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Никифоров рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу" о ситуации в Испании, где он живет уже долгие годы.
Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Никифоров рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу" о ситуации в Испании, где он живет уже долгие годы.
"Обстановка в стране ужасная. Из дома можно выходить только одному человеку с условием, что он идет в аптеку или только в продовольственный магазин, где количество людей строго лимитировано. За этим следят специальные секюрити. Больше 10 человек там находиться не могут. Город патрулирует полиция, которая имеет право остановить на улице любого, проверить сумки и потребовать чеки на продукты. Если ты просто сходил за пивом и больше ничего не купил, то придется выложить штраф в 600 евро. Раньше эпицентром эпидемии считался Мадрид, а сейчас он переместился в Барселону. Утверждают, что скачок числа зараженных произошел после того, как болельщики ”Валенсии” слетали на матч своего клуба с ”Аталантой” и притащили с собой эту заразу. Сначала здесь все смеялись — мол, это не про нас. А сейчас не успевают хоронить. Причем, близкие не могут проститься с умершими. И неизвестно, где те будут захоронены", — сказал Никифоров.
"Оказалось, что здесь, как и в Италии, совершенно не готовы к нашествию этой чумы: не хватает медицинских масок, и медсестры вынуждены обматывать лицо пластиковыми мешками, не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких. Вот уже неделю весь город выходит в восемь вечера на балконы и под автомобильные клаксоны в течение пяти минут аплодирует мужеству медиков, которые, выступая по телевизору, не скрывают своих слез. Это акция в их поддержку. Самое тревожное, что никто не знает, когда Испания минует пик эпидемии, и она пойдет на спад. Скоро пойдет уже четвертая неделя, как наша семья сидит на карантине" — добавил он.
В результате заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19 в Испании умирает более 800 человек в сутки.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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