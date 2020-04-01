Экс-футболист сборной России: сначала в Испании все смеялись, а теперь не успевают хоронить

"Обстановка в стране ужасная. Из дома можно выходить только одному человеку с условием, что он идет в аптеку или только в продовольственный магазин, где количество людей строго лимитировано. За этим следят специальные секюрити. Больше 10 человек там находиться не могут. Город патрулирует полиция, которая имеет право остановить на улице любого, проверить сумки и потребовать чеки на продукты. Если ты просто сходил за пивом и больше ничего не купил, то придется выложить штраф в 600 евро. Раньше эпицентром эпидемии считался Мадрид, а сейчас он переместился в Барселону. Утверждают, что скачок числа зараженных произошел после того, как болельщики ”Валенсии” слетали на матч своего клуба с ”Аталантой” и притащили с собой эту заразу. Сначала здесь все смеялись — мол, это не про нас. А сейчас не успевают хоронить. Причем, близкие не могут проститься с умершими. И неизвестно, где те будут захоронены", — сказал Никифоров.

"Оказалось, что здесь, как и в Италии, совершенно не готовы к нашествию этой чумы: не хватает медицинских масок, и медсестры вынуждены обматывать лицо пластиковыми мешками, не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких. Вот уже неделю весь город выходит в восемь вечера на балконы и под автомобильные клаксоны в течение пяти минут аплодирует мужеству медиков, которые, выступая по телевизору, не скрывают своих слез. Это акция в их поддержку. Самое тревожное, что никто не знает, когда Испания минует пик эпидемии, и она пойдет на спад. Скоро пойдет уже четвертая неделя, как наша семья сидит на карантине" — добавил он.

В результате заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19 в Испании умирает более 800 человек в сутки.