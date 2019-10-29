Экс-футболист сборной России: после развода Бузова превратилась в жертву

В интервью Тарасов рассказал о своем браке с Ольгой Бузовой (ему не важно мнение ее поклонников), инстаграме (миллион подписчиков!), красной комнате в доме (не знаете, для чего она?), реальной цене на дом, который он сейчас продает (250 млн рублей или 3,5 млн евро), знакомых с наркозависимостью (выжил только один) и ответил на вопрос, чей Крым (смотрите в интервью).

