01.07.2020, 18:35

Экс-форвард "Инфонета" Харин забил мяч в чемпионате России


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Evgeni Kharin
Evgeni Kharin Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS

В чемпионате России по футболу проходят матчи очередного тура. Чеченский "Ахмат", за который выступает бывший нападающий "Инфонета" и Левадии" Евгений Харин, побеждает после первого тайма в гостях тульский "Арсенал" - 2:0.

Счет в этом матче на 15-й минуте открыл Харин. Для него это уже второй мяч в нынешнем сезоне. В августе прошлого года Харин поразил ворота "Оренбурга".

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