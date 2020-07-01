01.07.2020, 18:35
Экс-форвард "Инфонета" Харин забил мяч в чемпионате России
В чемпионате России по футболу проходят матчи очередного тура. Чеченский "Ахмат", за который выступает бывший нападающий "Инфонета" и Левадии" Евгений Харин, побеждает после первого тайма в гостях тульский "Арсенал" - 2:0.
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