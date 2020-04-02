02.04.2020, 18:55

ЭФС: Эстонские футбольные клубы потеряли 1 млн евро

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EST 4
Mihkel Uiboleht ja Aivar Pohlak
Mihkel Uiboleht ja Aivar PohlakFoto: Ilmar Saabas

Из-за чрезвычайного положения все футбольные матчи в Эстонии отменены до 1 мая. Клубы "Премиум-лиги" несут большие убытки, но ЭФС пока не видит каких-либо рисков для их закрытия.

Напомним, что чемпионат Эстонии по футболу был прерван в марте после первого тура. Футзальный сезон был остановлен на полуфинальной стадии.

Две недели на подготовку
"Ожидаем, когда наступит хоть какая-то определенность. Проработали разные сценарии продолжения сезона. Готовы продолжить его как в мае, так и в июне", - сказал руководитель пресс-службы ЭФС Михкель Уйболехт.

"Мы довели до клубов конкретные критерии, как будем двигаться дальше. Если ситуация вернется в нормальное русло и спортивная деятельность будет разрешена, клубы "Премиум-лиги" получат, как минимум, две недели на подготовку и проведение контрольных матчей, прежде чем будет возобновлен чемпионат Эстонии".

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Клубы несут убытки
В условиях чрезвычайного положения Футбольный союз старается оказывать клубам посильную помощь.

"Запустили телефонную линию юридических консультаций, на которую можно позвонить и спросить совета в сложной ситуации. Довели информацию до клубов о возможности использования услуг Кассы по безработице", - сказал Уйболехт.

"Клубы несут большие убытки во время чрезвычайного положения. Их суммарный размер оценивается примерно в 1 млн евро, потери Футбольного союза составляют 700 000 евро", - подытожил Уйболехт.

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