ЭФС: Эстонские футбольные клубы потеряли 1 млн евро

Напомним, что чемпионат Эстонии по футболу был прерван в марте после первого тура. Футзальный сезон был остановлен на полуфинальной стадии.

Две недели на подготовку

"Ожидаем, когда наступит хоть какая-то определенность. Проработали разные сценарии продолжения сезона. Готовы продолжить его как в мае, так и в июне", - сказал руководитель пресс-службы ЭФС Михкель Уйболехт.

"Мы довели до клубов конкретные критерии, как будем двигаться дальше. Если ситуация вернется в нормальное русло и спортивная деятельность будет разрешена, клубы "Премиум-лиги" получат, как минимум, две недели на подготовку и проведение контрольных матчей, прежде чем будет возобновлен чемпионат Эстонии".

Клубы несут убытки

В условиях чрезвычайного положения Футбольный союз старается оказывать клубам посильную помощь.

"Запустили телефонную линию юридических консультаций, на которую можно позвонить и спросить совета в сложной ситуации. Довели информацию до клубов о возможности использования услуг Кассы по безработице", - сказал Уйболехт.

"Клубы несут большие убытки во время чрезвычайного положения. Их суммарный размер оценивается примерно в 1 млн евро, потери Футбольного союза составляют 700 000 евро", - подытожил Уйболехт.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!