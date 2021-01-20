"Еду за футболом, деньги — второстепенное". Игрок сборной Владислав Крейда рассказал про переезд в Швецию, встречу с Гранквистом и смерть отца

”Отыграл во ”Флоре” два хороших сезона. Последний был вообще отличный: выиграли чемпионат, Кубок, Суперкубок. Плюс за сборную играл регулярно в основном составе”, — объяснил Крейда, почему его пригласили в Швецию.

Влад ожидал предложений от зарубежных команд. Крейдой интересовались разные клубы, самым конкретным оказался ”Хельсингборг” из Первой шведской лиги. ”Предложение поступило во время сборов в Испании в начале января. Клуб знаменитый — семь раз чемпионы страны, пять раз брали кубок. Конечно, их лучшие времена позади, но мы фавориты на выход в Высшую лигу”, — пояснил опорный полузащитник.

Foto: Kiur Kaasik

Он будет играть в Первой лиге, как сам говорит, его арендовали под основной состав. ”Хотелось бы попасть в команду из Высшей лиги, но четких разговоров не было. Из-за ситуации с коронавирусом выгоднее предложения можно было и не дождаться”. Конечно, есть желание играть в топовом чемпионате, но туда очень тяжело уехать. ”В Европе понимают, что из себя представляет чемпионат Эстонии”, — добавил он.

”Хельсингборг” базируется в одноименном городе. Население — 110 000 человек. Стадион на 17 000 зрителей, на хорошие команды приходит 12 000 человек. В Первой лиге средняя посещаемость у команды — 7800 зрителей.

Влад приехал туда 17 января. Добирался из Таллинна в Хельсинки на самолете, потом в Копенгаген, в Дании его встретили и на машине отвезли в Хельсингборг — по знаменитому Эресуннскому мосту.

На месте он сдал медицинские анализы, подписал контракт и отправился ужинать со спортивным директором и одновременно капитаном команды — Андреасом Гранквистом. Именно этот Гранквист играл пять лет в российском ”Краснодаре”, сейчас он вернулся в родной клуб заканчивать карьеру футболиста и начинать карьеру менеджера.

Хоть Гранквист и провел много времени в России, русский он не выучил. ”Он знает только футбольные термины. Мы общались на английском”, — подчеркнул Влад. Тренер Йорген Леннартссон — местный, но отлично знает английский язык.

”Он чаще всего говорит на английском. Фитнес-тренер чаще говорит на шведском. Я шведский не знаю, поэтому смотрю, что делают другие, и повторяю. Хотя самое важное объясняют на английском. В целом в команде все знают английский”, — ответил уроженец Таллинна.