"Еду за футболом, деньги — второстепенное". Игрок сборной Владислав Крейда рассказал про переезд в Швецию, встречу с Гранквистом и смерть отца

Владислав Крейда — основной игрок ”Флоры” и сборной Эстонии. Ему 21 год. 17 января стало известно: его на год арендует шведский клуб ”Хельсингборг”. Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный поговорил с ним о причине перехода, зарплате, городе и недавней смерти отца.
”Отыграл во ”Флоре” два хороших сезона. Последний был вообще отличный: выиграли чемпионат, Кубок, Суперкубок. Плюс за сборную играл регулярно в основном составе”, — объяснил Крейда, почему его пригласили в Швецию.
Влад ожидал предложений от зарубежных команд. Крейдой интересовались разные клубы, самым конкретным оказался ”Хельсингборг” из Первой шведской лиги. ”Предложение поступило во время сборов в Испании в начале января. Клуб знаменитый — семь раз чемпионы страны, пять раз брали кубок. Конечно, их лучшие времена позади, но мы фавориты на выход в Высшую лигу”, — пояснил опорный полузащитник.
Он будет играть в Первой лиге, как сам говорит, его арендовали под основной состав. ”Хотелось бы попасть в команду из Высшей лиги, но четких разговоров не было. Из-за ситуации с коронавирусом выгоднее предложения можно было и не дождаться”. Конечно, есть желание играть в топовом чемпионате, но туда очень тяжело уехать. ”В Европе понимают, что из себя представляет чемпионат Эстонии”, — добавил он.
”Хельсингборг” базируется в одноименном городе. Население — 110 000 человек. Стадион на 17 000 зрителей, на хорошие команды приходит 12 000 человек. В Первой лиге средняя посещаемость у команды — 7800 зрителей.
Влад приехал туда 17 января. Добирался из Таллинна в Хельсинки на самолете, потом в Копенгаген, в Дании его встретили и на машине отвезли в Хельсингборг — по знаменитому Эресуннскому мосту.
На месте он сдал медицинские анализы, подписал контракт и отправился ужинать со спортивным директором и одновременно капитаном команды — Андреасом Гранквистом. Именно этот Гранквист играл пять лет в российском ”Краснодаре”, сейчас он вернулся в родной клуб заканчивать карьеру футболиста и начинать карьеру менеджера.
Хоть Гранквист и провел много времени в России, русский он не выучил. ”Он знает только футбольные термины. Мы общались на английском”, — подчеркнул Влад. Тренер Йорген Леннартссон — местный, но отлично знает английский язык.
”Он чаще всего говорит на английском. Фитнес-тренер чаще говорит на шведском. Я шведский не знаю, поэтому смотрю, что делают другие, и повторяю. Хотя самое важное объясняют на английском. В целом в команде все знают английский”, — ответил уроженец Таллинна.
Влад пока не собирается учить шведский, но капитан Гранквист намекнул: сам он учил футбольный язык во всех странах, где играл. Полузащитник сборной Эстонии тоже собирается выучить простые слова: вышли, пас, справа, слева. С английским у него особо проблем нет, по приезде дал сразу два интервью — впервые на английском. ”Я понимаю все, что мне говорят, свои мысли донести могу, но не идеально. Поддержать диалог тоже могу”, — добавил он.
В команде есть звезды, хоть и бывшие. Андерс Линдегор выступал за ”Манчестер Юнайтед”, Мартин и Маркус Олссоны пылили в Англии, сам Гранквист — капитан шведской сборной на ЧМ2018. Большинство футболистов из Швеции, есть несколько африканцев. Самый известный экс-игрок и воспитанник, уроженец Хельсингборга — Хенрик Ларссон, звезда ”Селтика” и Барселоны”. Два года назад он был в тренерском штабе ”Хельсингборга”, сейчас работает в Каталонии.
Влад будет играть под 8 номером. ”Я его не выбирал. Андреас Гранквист сказал: ”Влад, будешь 8-м номером”. Я сказал, окей. В принципе, 5-й и 10-й заняты, я был не против. Хороший номер для полузащитника”.
Зарплата больше, квартиру дали
Экскурсию по базе Владу уже провели, как он отметил, условия шикарные, стадион новый, есть несколько полей. ”База в самом стадионе. Если сравнивать с ”Флорой”, то тренажерный зал больше, прачечная больше, есть кабинеты для массажа и теннисные столы. В понедельник уже было две тяжелых тренировки, во вторник тоже — одна из них беговая, без мячей.
По городу погулял совсем немного. Коллеги говорят, что это один из самых красивых городов Швеции. Население всего 110 000, но это не смущало. Уютное место, красивая архитектура. В первую очередь ехал играть в футбол, место — уже дополнение”.
Сейчас Крейда живет в отеле. В ближайшее время переедет в квартиру. Клуб предоставил несколько вариантов для жилья, нужно лишь выбрать подходящее место. Потом работодатель должен купить бытовые принадлежности. ”Клуб оплачивает квартиру и коммунальные, плюс займется внутренним обустройством”, — сказал опорник ”Хельсингборга”. В Скандинавию переехал один. Недавно у него появилась девушка, она сейчас учится, приедет на каникулы, уточнил Владислав.
Зарплата тоже выросла, но не намного. ”Каждый человек хочет настолько много, насколько это возможно. Я еду за футболом, за новым вызовом — деньги уже второстепенное”.
Смерть отца
Полтора месяца назад не стало человека, без которого у Влада вряд ли получилось бы сейчас перейти в зарубежный клуб. У него умер отец — Андрей Крейда, ему был 51 год. ”Отец привел меня в футбол, когда мне было почти три года. Начинал я в ”Штрооми”. Папа тренировал меня с пяти лет, мы были его единственной группой — он тренировал только нас почти до 16 лет. Потом я ушел во ”Флору”.
Андрей Крейда сам профессионально играл в футбол, выступал на той же позиции, что и сын — в центре полузащиты. ”Всем, что я умею, я обязан ему. Папа ходил почти на все матчи. Если выезд, всегда смотрел по телевизору”, — вспомнил Крейда.
Естественно, отец и сын в шутку сравнивали друг друга. ”По моему мнению, в 20 лет я играл уже лучше его в любом возрасте. Но он мне продолжал говорить: ”Когда мне было 20, я бы накрутил тебя спокойно, ты даже ничего не успел бы сделать”. А так он всегда подсказывал, просил, чтобы я чаще шел вперед, играл в атаку, бил по воротам”, — уточнил воспитанник ”Штрооми”.
Любимый клуб Влада — ”Бавария”. И конечно, он обещал отцу, что будет стараться туда попасть. Хотя бы на один день.
Ждем побед!
Чемпионат в Швеции начинается 11 апреля. Кубок стартует 24 февраля. Трофей разыгрывают по-особенному: четыре команды в группе, все играют друг с другом, первое место выходит в четвертьфинал. По сути, Кубок — "предсезонка". На сборы шведы не поедут, зато будут товарищеские игры с командами из ”Вышки”.
Говоря о целях на сезон, Влад, свойственно его позиции, отвечает: цели по количеству голов и пасов я не ставлю. ”Самое главное, чтобы команда выигрывала. Я хочу играть в стартовом составе, выступать за сборную и выйти в Высшую лигу Швеции. Будем работать, кто знает, может в один день и ”Бавария” подпишет”, — с улыбкой резюмирует Владислав Крейда.
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