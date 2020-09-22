22.09.2020, 15:50

Двойное убийство: футбольный судья зарезан в квартире с любовницей


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Jalgpall. Pilt on illustratiivne.Foto: Karl-Eerik Pink

Итальянская полиция сообщила о насильственной смерти в Лечче футбольного арбитра Даниэля Де Сантиса и его возлюбленной Элеоноры Манта.

33-летний рефери и 30-летняя девушка были найдены зарезанными в квартире. По информации газеты La Repubblica, соседи услышали крики, а затем увидели мужчину, который убегал с места происшествия с ножом.

По данным итальянского издания, одним из мотивов двойного убийства является ревность.

Де Сантис обслуживал футбольные матчи второго и третьего дивизионов чемпионата Италии.

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