Дважды огорчивший Эстонию футболист сборной России завершил карьеру
Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Сычев объявил о завершении профессиональной карьеры.
Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Сычев объявил о завершении профессиональной карьеры.
36-летний футболист, известный по выступлениям за московские клубы "Спартак" и "Локомотив", провел за сборную России 47 матчей, в которых забил 15 мячей.
Дебют уроженца Омска в сборной России состоялся в марте 2002 года в Таллинне, когда эстонская команда одержала сенсационную победу со счетом 2:1.
Позже Сычев дважды поражал ворота сборной Эстонии в отборочных матчах чемпионата мира и Европы.
В составе "Локомотива" Сычев выиграл чемпионат России, в составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008.
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