Два изнасилования в грубой форме. Шокирующий скандал в финском футболе

Чемпион Финляндии 2016 года "Мариехамн" в шоке от поступившей новости. "Это очень серьезное обвинение. Такое действие противоречит ценностям нашего клуба. Мы - в шоке", - приводит Iltalehti слова руководителя "Мариехамна" Дана Микколы.

Суд Аландских островов подтвердил: футболист взят под стражу, он обвиняется в трех случаях изнасилования, еще в одном эпизоде имело место нападение.

"Мы слышали разные слухи об этом истории на прошлой неделе. В воскресенье футболист был вызван на допрос, а затем его арестовали", - добавил Миккола.

По информации издания Nya Åland, два изнасилования были совершены в очень грубой форме.

Чемпионат Финляндии по футболу среди команд высшего дивизиона начнется 1 июля. В прошлом сезоне "Мариехамн" занял 6-е место в национальном первенстве.