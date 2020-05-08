Два изнасилования в грубой форме. Шокирующий скандал в финском футболе

Финский футбол потряс шокирующий скандал. Один игрок клуба высшей лиги "Мариехамн" обвиняется в изнасиловании.
Чемпион Финляндии 2016 года "Мариехамн" в шоке от поступившей новости. "Это очень серьезное обвинение. Такое действие противоречит ценностям нашего клуба. Мы - в шоке", - приводит Iltalehti слова руководителя "Мариехамна" Дана Микколы.
Суд Аландских островов подтвердил: футболист взят под стражу, он обвиняется в трех случаях изнасилования, еще в одном эпизоде имело место нападение.
"Мы слышали разные слухи об этом истории на прошлой неделе. В воскресенье футболист был вызван на допрос, а затем его арестовали", - добавил Миккола.
По информации издания Nya Åland, два изнасилования были совершены в очень грубой форме.
Чемпионат Финляндии по футболу среди команд высшего дивизиона начнется 1 июля. В прошлом сезоне "Мариехамн" занял 6-е место в национальном первенстве.
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