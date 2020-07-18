18.07.2020, 19:40

Два футболиста киевского "Динамо" скончались после тяжелых болезней


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Küünal.Foto: Argo Ingver

Известный в прошлом защитник киевского "Динамо" Владимир Лозинский скончался в возрасте 65 лет после тяжелой болезни.

В составе "Динамо" Лозинский трижды выигрывал чемпионат СССР. Футболист привлекался в сборную СССР, за которую он провел 4 матча, сообщает "Обозреватель".

Смерть Лозинского - вторая утрата среди прославленных ветеранов динамовского клуба за последнее время.

В начале июля на 73-м году жизни скончался защитник Владимир Трошкин, боровшийся с болезнью Альцгеймера. С динамовским клубом он 4 раз становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы. В составе сборной СССР Трошкин завоевал серебро Евро-1972 и бронзу Олимпиады-1976.

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