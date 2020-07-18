Два футболиста киевского "Динамо" скончались после тяжелых болезней

В составе "Динамо" Лозинский трижды выигрывал чемпионат СССР. Футболист привлекался в сборную СССР, за которую он провел 4 матча, сообщает "Обозреватель".

Смерть Лозинского - вторая утрата среди прославленных ветеранов динамовского клуба за последнее время.

В начале июля на 73-м году жизни скончался защитник Владимир Трошкин, боровшийся с болезнью Альцгеймера. С динамовским клубом он 4 раз становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы. В составе сборной СССР Трошкин завоевал серебро Евро-1972 и бронзу Олимпиады-1976.