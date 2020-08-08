Дубль Андреева прервал неудачную серию "Легиона"

На 17-й минуте опытный форвард обыграл в штрафной игрока "Тулевика" и ударом с левой ноги прошил голкипера вильяндисцев. Вскоре Андреев отличился еще раз, замкнув головой навесную подачу с углового.
Сидоренков не забил пенальти
На исходе первого тайма "Легион" еще раз мог добиться успеха, но опытный защитник Андрей Сидоренков не сумел реализовать пенальти - вратарь "Тулевика" Карл Нымм отразил удар.
"Легион" прервал безвыигрышную серию из четырех матчей. Все три победы в чемпионате Эстонии дебютант одержал в гостях.
Несмотря на три завоеванных очка в Вильянди, столичный клуб по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
"Флора" ждет жеребьевку Лиги чемпионов
Накануне программу 16-го тура чемпионата Эстонии открыл поединок "Флоры" с "Курессааре". Лидер первенства одержал уверенную победу - 3:0 (1:0). Дубль оформил Мартин Миллер.
"Флора" уверенно лидирует в чемпионате Эстонии, набрав 43 очка. Ближайший преследователь "Калью" отстает на 14 баллов. 9 августа флорасцы узнают соперника в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.
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