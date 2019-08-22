"Доиграю сезон, а там будет видно — продолжать или заканчивать": Васильев рассуждает о слабом чемпионате Эстонии, громких игроках "Флоры" и (не)вызове в сборную

Футболист сборной Эстонии и "Флоры" Константин Васильев (35) готовиться стать тренером (получает тренерскую лицензию PRO), хочет доиграть сезон в Эстонии и готов рассмотреть зарубежные предложения. Читайте интервью RusDelfi с человеком, который олицетворяет эстонский футбол в последние 10 лет.
Вы играли в ”Левадии”, теперь выступаете за ”Флору”. У этих команды разные подходы к формированию основного состава. Первые делают ставку на иностранцев и опытных футболистов, в вашей нынешней команде тренер делает выбор в пользу молодых воспитанников. Какой подход вам ближе?
Клубы должны стремиться к тому, чтобы собственные воспитанники представляли команду на поле. Да, может быть, ”Флоре”, ее руководителям нелегко найти баланс между воспитанниками и приезжими футболистами. Поэтому зачастую команда входит в сезон очень молодой. У ”Левадии” иной подход в данный момент. Тяжело сказать, какой лучше.
Пока у нас нет команды, где бы соблюдался баланс между своими игроками и приезжими.
А если бы была, то это идеальная команда для Эстонии?
Я думаю, что близко к этому. Та команда, которая была у ”Левадии” в начале 2000-х годов — была очень хороша. Был баланс между молодыми, опытными, воспитанниками и приезжими футболистами. Поэтому удавалось добиваться результатов.
В 2007 году, в последнем сезоне Константина за "Левадию", его команда стала чемпионом. В составе были молодые игроки: Васильев (23), Тармо Кинк (22), Никита Андреев (18), Тайо Тенисте (19) и опытные Константин Нахк (32), Андрей Калимулин (30), Индрек Зелинский (33).
Кажется, именно нескольких легионеров и не хватило в матчах с ”Айнтрахтом” (два поединка в Лиге Европы закончились 1:2 в пользу немцев).
После игры, наверное, так сказать можно — был бы у нас кто-нибудь еще, мы бы сыграли лучше. С другой стороны, кто бы мог представить, что мы будем большую часть времени конкурировать с такой командой на поле.
Это был максимум для ”Флоры”?
Всегда хочется большего. Потенциал тех молодых футболистов, которые сейчас играют во ”Флоре”, выше, чем 2:4 против ”Айнтрахта”.
Вы могли лучше? Или силы были уже на пределе?
Нет, я не думаю, что сил совсем не осталось. Конкретно в ответной игре второй гол немного облегчил задачу ”Айнтрахту”. Они уже с высоты своего опыта смогли довести игру до логического завершения. Чем дольше держались 1:1, тем шансы становились бы равнее к концу матча. Обидно пропускать с такого пенальти.
Какие отношения в вашем коллективе? Вам и Герту Камсу за 30, большинству игроков 19-22 года. Сложно находить общий язык с людьми, которые на 15 лет младше?
Есть свои сложности в восприятии мира. Конечно, мы различаемся. Сегодняшние интересы у молодых людей отличаются от того, что было у нас. Все-таки времена меняются.
А что конкретно?
Музыка, одежда, само отношение к делу, уверенность в себе, самомнение. Сейчас молодые люди очень уверены в себе, пытаются это проявлять разными способами. Поэтому мне и Герту иногда приходится идти на какие-то компромиссы самим с собой, чтобы не переходить границы. Тем не менее, мы стараемся относиться друг к другу с уважением, мы все-таки делаем одно дело на поле, независимо от возраста.
Иногда подхожу, разговариваю. Это естественно. Тренер не может за всем уследить.
Что последнее говорили?
Что-то в тренировочном процессе. В какой ситуации какое движение сделать. Если у людей есть желание развиваться, я всегда рад подсказать.
С опытом видны какие-то вещи, на которые тренер реагирует негативно, что иной раз может стоить футболисту карьеры. Иногда делаю какой-то маленький намек. Не знаю, доходит он или нет.
Кто самый громкий в раздевалке?
Там ребята все любители поговорить, пошутить. Тяжело выделить кого-то. Иногда по очереди выстреливают шутки, уже приходится успокаивать и просить сконцентрироваться на работе.
Над вами могут пошутить?
Могут, конечно. Но с чувством меры.
Русская музыка играет в раздевалке?
Да, конечно. У нас разные песни играют. Эстонские, английские, немецкие, русские. Все подключают свои телефоны.
А вы?
Нет, я свой не подключаю. Мне достаточно музыки ребят.
Вы 10 лет не играли в чемпионате Эстонии. Что изменилось?
Раньше у футболистов был выше уровень. Техника и понимание футбола были лучше, чем сейчас. Тогда было мало молодых команд. Поэтому уровень чемпионата был выше.
Что случилось, почему мы не туда пошли?
Хороший вопрос. Не знаю, почему так произошло. Получилось, что определенное поколение футболистов закончили карьеру, а на их место никто не пришел. Те, кто был лучшими, уехали за границу. И в течение 10 лет многие команды были сырыми.
Андрей Борисов, Константин Нахк, они представители поколения, которое олицетворяло тот футбол. Они играли, когда им уже было за 40. И таких опытных футболистов сейчас тяжело найти. Много задора, огня, но хочется, чтобы было больше умений.
Но внешная картинка — стадионы и трибуны — улучшается.
А болельщики?
Всегда хочется больше. Еврокубки показали, как может быть.
Это такой Х-фактор, которого нашему футболу не хватает. Когда ты каждую неделю можешь играть при 50 тысячах, ты не способен играть плохо.
Вам обидно, когда на дерби, матч между ”Левадией” и ”Флорой” приходит меньше 1000 человек?
Нет. У нас (в Эстонии — ред.) так и есть. Никто не ждет каких-то чудес. Никто не ждет, что через неделю у нас на дерби придет 5 тысяч. Для этого, с одной стороны, у футболиста должен быть определенный уровень. Мне больше обидно, когда уровень футбола не соответствует названию ”дерби”. В последнее время удается как-то этот уровень поддерживать.
Переживать нет смысла, это не от меня зависит. Конечно, надо стараться развивать культуру боления. Во многих странах число болельщиков зависит от результатов, у нас тоже так.
Назовите трех лучших футболистов Чемпионата Эстонии на данный момент?
Не хочу кого-то обидеть, или возвышать. Могу выразить дань уважения Павлу Лондаку, Дмитрию Круглову и Герту Камсу. На данный момент на своих позициях они лучшие.
У сборной новый тренер — Карель Воолайд. Вы, наверное, знакомы.
Да, мы лично знакомы, но работы как игрок-тренер не было. Будет новый опыт.
По той информации, которая бродила в футбольных кругах, плюс-минус все догадывались, что именно ему предложат эту должность. Это самый очевидный выбор среди тех, кто есть в Эстонии. Он знает молодых игроков, всю систему. Воспринял эту новость как обычную, ничего неожиданного.
Теперь с нетерпением ждем первых списков — кого вызовут в сентябре на матчи с белорусами и голландцами.
Вы считаете, что можете не попасть в число тех, кого позовут играть?
Никто не должен думать, что точно попадет в состав. Да, у нас нет выбора среди 200 футболистов как в Германии. Но все равно, надо играть так, чтобы тренер позвал.
Вы серьезно думаете, что вас могут не позвать?
Я 100% оставляю это право Карелю. Ему решать, ему создавать новую команду. Если он так решит (что Константин не попадет в сборную — прим.ред.), значит будут какие-то причины. Диктовать, кого и когда вызывать — не мое дело.
Вы уже общались с представителями других клубов на тему вашего перехода за рубеж?
Сейчас? Нет. Огромного интереса не было. Долго длились еврокубки, был сконцентрирован только на этом.
Предложения были?
Скажем так, можно было за что-то зацепиться. О чем-то поговорить, но на данный момент ничего серьезного не было.
Как вы сами считаете, пора уезжать?
Я сконцентрирован на том, что есть. Если будут стоящие предложения, конечно, я их рассмотрю.
Вы хотите доиграть сезон за ”Флору” — до ноября?
Это было бы логичным.
Когда планируете стать тренером?
Как закончу играть. Когда это произойдет, пока не определился. Все должно идти постепенно. Обучение тоже занимает время. Не все так быстро. Рубежей себе не ставлю, подхожу к этому спокойно. До конца года у меня контракт с ”Флорой”. Он закончится, тогда и посмотрю, что можно делать дальше. Будет желание и здоровье, обязательно еще поиграю.
Первое интервью с Константином о гражданстве и политике читайтеЗДЕСЬ.
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