"Доиграю сезон, а там будет видно — продолжать или заканчивать": Васильев рассуждает о слабом чемпионате Эстонии, громких игроках "Флоры" и (не)вызове в сборную

В 2007 году, в последнем сезоне Константина за "Левадию", его команда стала чемпионом. В составе были молодые игроки: Васильев (23), Тармо Кинк (22), Никита Андреев (18), Тайо Тенисте (19) и опытные Константин Нахк (32), Андрей Калимулин (30), Индрек Зелинский (33).

Кажется, именно нескольких легионеров и не хватило в матчах с ”Айнтрахтом” (два поединка в Лиге Европы закончились 1:2 в пользу немцев).

После игры, наверное, так сказать можно — был бы у нас кто-нибудь еще, мы бы сыграли лучше. С другой стороны, кто бы мог представить, что мы будем большую часть времени конкурировать с такой командой на поле.

Это был максимум для ”Флоры”?

Всегда хочется большего. Потенциал тех молодых футболистов, которые сейчас играют во ”Флоре”, выше, чем 2:4 против ”Айнтрахта”.

Вы могли лучше? Или силы были уже на пределе?

Нет, я не думаю, что сил совсем не осталось. Конкретно в ответной игре второй гол немного облегчил задачу ”Айнтрахту”. Они уже с высоты своего опыта смогли довести игру до логического завершения. Чем дольше держались 1:1, тем шансы становились бы равнее к концу матча. Обидно пропускать с такого пенальти.

Какие отношения в вашем коллективе? Вам и Герту Камсу за 30, большинству игроков 19-22 года. Сложно находить общий язык с людьми, которые на 15 лет младше?

Есть свои сложности в восприятии мира. Конечно, мы различаемся. Сегодняшние интересы у молодых людей отличаются от того, что было у нас. Все-таки времена меняются.

А что конкретно?

Музыка, одежда, само отношение к делу, уверенность в себе, самомнение. Сейчас молодые люди очень уверены в себе, пытаются это проявлять разными способами. Поэтому мне и Герту иногда приходится идти на какие-то компромиссы самим с собой, чтобы не переходить границы. Тем не менее, мы стараемся относиться друг к другу с уважением, мы все-таки делаем одно дело на поле, независимо от возраста.

Иногда подхожу, разговариваю. Это естественно. Тренер не может за всем уследить.

Что последнее говорили?

Что-то в тренировочном процессе. В какой ситуации какое движение сделать. Если у людей есть желание развиваться, я всегда рад подсказать.

Дать нефутбольный совет тоже можете?

С опытом видны какие-то вещи, на которые тренер реагирует негативно, что иной раз может стоить футболисту карьеры. Иногда делаю какой-то маленький намек. Не знаю, доходит он или нет.

Konstantin Vassiljev FC Floras Foto: Jaanus Lensment

Кто самый громкий в раздевалке?

Там ребята все любители поговорить, пошутить. Тяжело выделить кого-то. Иногда по очереди выстреливают шутки, уже приходится успокаивать и просить сконцентрироваться на работе.

Над вами могут пошутить?

Могут, конечно. Но с чувством меры.

Русская музыка играет в раздевалке?

Да, конечно. У нас разные песни играют. Эстонские, английские, немецкие, русские. Все подключают свои телефоны.

А вы?

Нет, я свой не подключаю. Мне достаточно музыки ребят.

FC Flora vs Frankfurdi Eintracht Foto: Madis Veltman

Вы 10 лет не играли в чемпионате Эстонии. Что изменилось?

Раньше у футболистов был выше уровень. Техника и понимание футбола были лучше, чем сейчас. Тогда было мало молодых команд. Поэтому уровень чемпионата был выше.

Что случилось, почему мы не туда пошли?

Хороший вопрос. Не знаю, почему так произошло. Получилось, что определенное поколение футболистов закончили карьеру, а на их место никто не пришел. Те, кто был лучшими, уехали за границу. И в течение 10 лет многие команды были сырыми.

Андрей Борисов, Константин Нахк, они представители поколения, которое олицетворяло тот футбол. Они играли, когда им уже было за 40. И таких опытных футболистов сейчас тяжело найти. Много задора, огня, но хочется, чтобы было больше умений.

Но внешная картинка — стадионы и трибуны — улучшается.

А болельщики?

Всегда хочется больше. Еврокубки показали, как может быть.

Это такой Х-фактор, которого нашему футболу не хватает. Когда ты каждую неделю можешь играть при 50 тысячах, ты не способен играть плохо.

Вам обидно, когда на дерби, матч между ”Левадией” и ”Флорой” приходит меньше 1000 человек?