Доигрались! В белорусском "Торпедо" вспыхнула эпидемия, но...

Положительный тест на Covid-19 выявлен у вратаря Владимира Бушмы и полузащитника Михаила Афанасьева. Подозрение на заражение коронавирусом также у хавбека "Торпедо" Андрея Хачатуряна и защитника Максима Бордачева.

Невосполнимые потери

Несмотря на отсутствие четырех ведущих игроков, жодинцы почему-то решили отправиться на поединок 10-го тура в Гродно.

Коронавирусной инфекцией заразились также два тренера "Торпедо", один из которых госпитализирован, сообщает "Прессбол".

Ранее вспышка коронавируса произошла в "Минске". По этой причине столичный клуб вынужден пропустить уже второй матч национального первенства.

Беларусь - единственная страна Европы, где национальное первенство во время пандемии не прерывалось.

Беларусь вышла на плато?

По официальным данным, в Беларуси зафиксировано 33 371 случай COVID-19. Прирост за сутки — 945 зараженных. Прирост более 900 зараженных в день сохраняется две недели.

За последние сутки скончались 6 человек (общее количество умерших - 185 человек).

Выступая по национальному телевидению, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что "мы вышли на плато и видим, что пошли на спад"

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!