Дмитрий Круглов приступает в Маарду к тренерской работе

"Когда-то надо начинать карьеру тренерскую", — передает слова Дмитрия Круглова официальный сайт "Маарду".

По словам Круглова, на решение работать в "Маарду" повлияло и наличие родственных связей в клубе. Отец Дмитрия, Александр Круглов — тренер детских команд. Сын Дмитрия, тоже Александр Круглов — тренируется в клубе в группе 2013 года под руководством деда.

"Конечно, это повлияло, но не стало единственной причиной. В прошлом году я посмотрел несколько игр молодежной команды клуба, и меня порадовало увиденное. Среди молодых футболистов есть очень интересные ребята с потенциалом заиграть на профессиональном уровне. Приложу максимум усилий, чтобы помочь им", — сказал Дмитрий Круглов.

Команда "Маарду II" выступает во второй лиге, напоминает rus.err.

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