"Динамо" (Киев) прошло голландцев в Лиге чемпионов

Оба мяча были забиты динамовцами во втором тайме. Теперь в противостоянии за выход в групповой раунд Лиги чемпионов "Динамо" встретится с бельгийским ”Гентом”, обыгравшим австрийский ”Рапид” (2:1).

Матч между "Динамо" и АЗ проходил в Киеве на стадионе "Олимпийский" без зрителей.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Динамо Киев Украина – АЗ Алкмар Нидерланды 2:0 (0:0)

15 сентября, 20.00, «НСК Олимпийский»

Голы:

1:0 – 49 Родригеш, 2:0 – 86 Шапаренко.

Динамо Киев – Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шапаренко (Леднев, 90), Сидорчук, де Пена, Буяльский (Андриевский, 79), Родригеш, Супряга (Вербич, 74).

АЗ Алкмар – Бизот, Влар (Сугавара, 80), Свенссон, Вейндал, Копмейнерс, де Вит, Мидтше (Дрейф, 66), Стенгс, Класи, Гудмундссон (Идрисси, 58), Боадю.

Предупреждения:

Буяльский (15), Родригеш (19), Стенгс (33), Класи (83), Кендзера (85), Идрисси (85).

Единственный в турнире участник от Эстонии — таллиннская "Флора" уступил в первом раунде по пенальти литовскому чемпиону — "Судуве" — и выбыл из борьбы.

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