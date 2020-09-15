"Динамо" (Киев) прошло голландцев в Лиге чемпионов
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов проходят три матча. В самом интересном из них для читателей RusDelfi киевское "Динамо" дома обыграло голландский АЗ 2:0.
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов проходят три матча. В самом интересном из них для читателей RusDelfi киевское "Динамо" дома обыграло голландский АЗ 2:0.
Оба мяча были забиты динамовцами во втором тайме. Теперь в противостоянии за выход в групповой раунд Лиги чемпионов "Динамо" встретится с победителем встречи бельгийского ”Гента” и австрийского ”Рапида”.
Матч между "Динамо" и АЗ проходил в Киеве на стадионе "Олимпийский" без зрителей.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Динамо Киев Украина – АЗ Алкмар Нидерланды 2:0 (0:0)
15 сентября, 20.00, «НСК Олимпийский»
Голы:
1:0 – 49 Родригеш, 2:0 – 86 Шапаренко.
Динамо Киев – Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шапаренко (Леднев, 90), Сидорчук, де Пена, Буяльский (Андриевский, 79), Родригеш, Супряга (Вербич, 74).
АЗ Алкмар – Бизот, Влар (Сугавара, 80), Свенссон, Вейндал, Копмейнерс, де Вит, Мидтше (Дрейф, 66), Стенгс, Класи, Гудмундссон (Идрисси, 58), Боадю.
Предупреждения:
Буяльский (15), Родригеш (19), Стенгс (33), Класи (83), Кендзера (85), Идрисси (85).
Единственный в турнире участник от Эстонии — таллиннская "Флора" уступил в первом раунде по пенальти литовскому чемпиону — "Судуве" — и выбыл из борьбы.
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