Департамент здоровья отправил "Левадию" на самоизоляцию

Департамент здоровья отправил футболистов основного состава "Левадии" на самоизоляцию до 9 ноября. Такое решение медицинский орган принял в связи с положительным тестом на коронавирусную инфекцию у одного из членов команды.
Поединок чемпионата Эстонии "Легион" - "Левадия", который первоначально был запланирован на 7 ноября, теперь перенесен на 14 ноября.
Накануне "Левадия" должна была сыграть отложенный матч 22-го тура чемпионата Эстонии с "Флорой", но буквально за час до игры поединок был перенесен на более поздний срок, поскольку один из футболистов "Левадии" сдал в минувший понедельник положительный тест.
Коронавирусная инфекция затронула и другие виды спорта в Эстонии. Хоккейный союз приостановил игры чемпионата страны до 16 ноября. Положительные тесты сдали два волейболиста таллиннского "Сельвера".
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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