Дело сделано: Тедеско принял предложение ”Спартака”

Предыдущим клубом Тедеско был немецкий ”Шальке”, откуда его уволили за поражение в Лиге чемпионов от ”Манчестер Сити” со счетом 0:7.

Московский "Спартак" провел без главного тренера пока только один матч, проиграв "Краснодару" 1:2. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.