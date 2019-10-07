Дело сделано: Тедеско принял предложение ”Спартака”

По сообщению ”Спорт-Экспресс”, контракт уже согласован. Речь идет о соглашении на срок 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.
Предыдущим клубом Тедеско был немецкий ”Шальке”, откуда его уволили за поражение в Лиге чемпионов от ”Манчестер Сити” со счетом 0:7.
Московский "Спартак" провел без главного тренера пока только один матч, проиграв "Краснодару" 1:2. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.
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