Что ждет "Левадию" и "Флору" в европейских кубковых турнирах?

В первом раунде квалификации выступят 34 команды - матчи пройдут 18-19 августа. Невысокий клубный коэффициент отправляет "Флору" в корзину несеянных команд.

5 матчей до встречи с "Барселоной"

Возможные соперники чемпиона Эстонии уже известны - сербская "Црвена Звезда", шотландский "Селтик", молдавский "Шериф", польская "Легия", азербайджанский "Карабах", венгерский "Ференцварош", норвежский "Мольде"...

Пожалуй, самый лучший вариант для Константина Васильева и Власия Синявского словацкий "Слован", литовская "Судува" или боснийский "Сараево".

В новом еврокубковом сезоне дорога в групповой этап Лиги чемпионов, где каждая команда получает гарантированный бонус в 15 млн евро, будет как никогда коротка. Из-за пандемии коронавируса победители трех квалификационных раундов будут определяться по итогам одного поединка. И только в заключительном раунде плей-офф пройдет двухматчевая дуэль.

Евроэкзамен состоится 27 августа

В случае поражения в первом раунде квалификации Лиги чемпионов "Флора" продолжит выступление в Лиге Европы.

Во втором по значимости еврокубковом турнире эстонский футбол будут представлять "Левадия", "Калью" и "Пайде". Они начнут выступление с первого квалификационного раунда, который состоится 27 августа.

На этой стадии турнира выступят 94 команды. Жеребьевка пройдет 10 августа в Швейцарии. Во всех раундах квалификации победитель будет определен по итогам одного матча.