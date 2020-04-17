Что происходит? В Швеции разрешили футбольные матчи, а через день отменили

Стокгольмский АИК, за который выступает защитник сборной Эстонии Карол Метс, в субботу планировал сыграть первый матч после объявления пандемии с клубом третьего по силе дивизиона шведского первенства "Васалундом". Однако этот поединок не состоится.

Премьер-министр сказал слово

Премьер-министр Швеции Стефан Левен и государственные охраны здравоохранения высказали Шведскому футбольному союзу пожелание отменить все футбольные матчи. Национальная федерация согласилась с этим предложением.

"Проведение таких игр безответственно. Я люблю футбол и хочу смотреть его при каждой возможности, но сейчас не самое подходящее время для проведения контрольных матчей взрослых команд", - сказал Левен шведскому изданию Aftonbladet.

Юниорам сделали исключение

Эпидемиолог Департамента здоровья Швеции Андерс Тегнелл дополнил: "Футбольные команды могут продолжать тренировки, но игры в ближайшие время проводиться не будут".

Единственное исключение сделано для юниоров: футболисты до 18-летнего возраста могут проводить контрольные матчи.

Среди скандинавских стран в Швеции самый высокий показатель смертности от коронавируса - 1400 летальных исходов. Для сравнения: в Финляндии скончались 82 человека, в Норвегии - 161, а в Дании зафиксировано 336 смертельных исходов.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!