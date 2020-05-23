23.05.2020, 13:00

Что делает бывший наставник московского "Спартака" в Пярну?


EST
Pärnu Rannastaadion aerofotod
Pärnu rannastaadion.Foto: Ago Tammik

Первый футбольный матч латвийских клубов в коронавирусную эпоху пройдет 23 мая в Пярну. Первоначально контрольный поединок юрмальского "Спартака" и "Риги" планировалось провести в Латвии, но из-за ряда ограничений его перенесли в летнюю столицу Эстонии (начало в 14:00).

"Спартак" и "Рига" - сильнейшие клубы Латвии последних лет. "Спартак" выиграл национальный чемпионат в 2016-2017 годах, "Рига" становилась чемпионом два последних сезона.

Оба клуба в межсезонье сменили тренеров - их возглавляют теперь известные в российском футболе люди. "Спартак" тренирует проживающий в Финляндии Алексей Еременко-старший. Во главе "Риги" экс-наставник московского "Спартака" Олег Кононов.

Чемпионат Латвии по футболу должен был стартовать в середине марта, но пандемия коронавируса внесла коррективы. Старт сезона планируется в июне.

Поединок двух латвийских клубов пройдет в Пярну при содействии ЭФС. Обслуживать матч будет бригада эстонских судей.

Читайте также: