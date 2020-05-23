Что делает бывший наставник московского "Спартака" в Пярну?

"Спартак" и "Рига" - сильнейшие клубы Латвии последних лет. "Спартак" выиграл национальный чемпионат в 2016-2017 годах, "Рига" становилась чемпионом два последних сезона.

Оба клуба в межсезонье сменили тренеров - их возглавляют теперь известные в российском футболе люди. "Спартак" тренирует проживающий в Финляндии Алексей Еременко-старший. Во главе "Риги" экс-наставник московского "Спартака" Олег Кононов.

Чемпионат Латвии по футболу должен был стартовать в середине марта, но пандемия коронавируса внесла коррективы. Старт сезона планируется в июне.

Поединок двух латвийских клубов пройдет в Пярну при содействии ЭФС. Обслуживать матч будет бригада эстонских судей.

After a big pause, we are glad to announce so long-awaited words "Today is a MATCH DAY!" 🗣️



Today we are going to Pärnu (Estonia), where at 14:00 will spend a friendly game vs Riga FC 🌍⚽



Big football - we are coming back... 🔴⚪#fkspartaks #rigafc #friendlygame #MatchDay pic.twitter.com/Krybc9RVHX — FK SPARTAKS JŪRMALA (@fkspartaks) May 23, 2020