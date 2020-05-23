Что делает бывший наставник московского "Спартака" в Пярну?

Первый футбольный матч латвийских клубов в коронавирусную эпоху пройдет 23 мая в Пярну. Первоначально контрольный поединок юрмальского "Спартака" и "Риги" планировалось провести в Латвии, но из-за ряда ограничений его перенесли в летнюю столицу Эстонии (начало в 14:00).
"Спартак" и "Рига" - сильнейшие клубы Латвии последних лет. "Спартак" выиграл национальный чемпионат в 2016-2017 годах, "Рига" становилась чемпионом два последних сезона.
Оба клуба в межсезонье сменили тренеров - их возглавляют теперь известные в российском футболе люди. "Спартак" тренирует проживающий в Финляндии Алексей Еременко-старший. Во главе "Риги" экс-наставник московского "Спартака" Олег Кононов.
Чемпионат Латвии по футболу должен был стартовать в середине марта, но пандемия коронавируса внесла коррективы. Старт сезона планируется в июне.
Поединок двух латвийских клубов пройдет в Пярну при содействии ЭФС. Обслуживать матч будет бригада эстонских судей.
After a big pause, we are glad to announce so long-awaited words "Today is a MATCH DAY!" 🗣️
Today we are going to Pärnu (Estonia), where at 14:00 will spend a friendly game vs Riga FC 🌍⚽
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