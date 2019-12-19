19.12.2019, 08:47

Число пострадавших в беспорядках во время ”Эль классико” превысило 60 человек


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Число пострадавших в беспорядках во время ”Эль классико” превысило 60 человек
Фото: Scanpix

Как сообщает 20minutos.es, за медицинской помощью обратились уже более 60 человек, хотя ранее СМИ писали о 43-х пострадавших.

У двоих людей диагностированы переломы. Также два полицейских были серьезно травмированы, а еще 53 стража порядка получили повреждения средней тяжести.

Матч между "Барселоной" и "Реалом" завершился нулевой ничьей.

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