Число пострадавших в беспорядках во время ”Эль классико” превысило 60 человек

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Фото: Scanpix

Как сообщает 20minutos.es, за медицинской помощью обратились уже более 60 человек, хотя ранее СМИ писали о 43-х пострадавших.