Число инфицированных коронавирусом футболистов в "Нымме Калью" растет: их уже семеро

Поначалу Департамент здоровья сообщил о трех инфицированных игроках клуба, в полдень оказалось, что положительные тесты у четырех футболистов. По состоянию на 13.35 их число еще более возросло и достигло семи.

Коронавирусный сигнал тревоги в "Нымме Калью" прозвучал на прошлой неделе, когда тест одного футболиста дал положительный результат. Вместе с этим случаем в клубе сейчас восемь заразившихся футболистов.

Член кризисной комиссии Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт сказал, что сегодня стал известен еще один факт. Если раньше была информация о том, что инфицированный игрок покинул команду вечером 22 августа, то, как теперь выясняется, это произошло только утром 24 августа. Позитивный результат теста футболист получил 23 августа.

В четверг (27.08) в Таллинне должен был состояться матч предварительного раунда Лиги Европы УЕФА между "Калью" и словенским клубом "Мура". Перед игрой стало известно, что коронавирусом инфицирован и один из игроков "Муры", матч перенесли на 10 сентября в Венгрию. Теперь, чем больше игроков "Калью" оказываются зараженными коронавирусом, тем больше вероятность того, что эстонская команда на игру выехать не сможет.

По мнению ЭФС, распространению вируса среди футболистов "Калью" способствовало то, что спортсмены общались между собой в гостинице. Теперь союз взял ситуацию под контроль: все футболисты должны находиться по отдельности в квартирах и соблюдать изоляцию.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!