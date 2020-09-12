Чемпионка мира по футболу будет играть за мужскую команду

Нагасато стала первой футболисткой из Японии, которая будет играть в мужском клубе страны. Она перейдет туда на правах аренды из американского “Чикаго Ред Старс”.

Однако это не первый случай в истории футбола. В Нидерландах 19-летняя Эллен Фоккема получила разрешение выступать в мужской команде, став первой девушкой, которой позволили соревноваться в мужской команде. Ранее женщинам запрещалось играть во взрослых мужских профессиональных команднах. Так голкипер сборной Канады Эллен Фоттема пыталась пробиться в состав "Калгари Футхиллс", но правила лиги ей этого не позволили.

Юки Нагасато - чемпионка мира-2011 и серебряный призер Олимпиады в Лондоне. Ей 33 года. Выступает на позиции форварда. За сборную Японии провела 132 матча, забила 58 голов.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.