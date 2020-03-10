Чемпионат Италии по футболу остановили из-за коронавируса

Решение было принято значительного всплеска числа выявленных заболеваний в стране (в настоящее время от коронавируса страдают 7 985 человек, что на 1598 человек больше, чем днем ранее).

За последние 24 часа скончались еще 97 человек, а еще 733 человека находятся в реанимации.

С учетом выздоровевших, общее количество положительных тестов на коронавирус в Италии достигло 9 172.

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил в понедельник вечером на экстренной пресс-конференции, что ограничения ”красной зоны” которые до сих пор распространялись на Ломбардию и северные регионы, теперь будут распространяться на всю Италию.

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