Чемпионат Италии по футболу остановили из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные соревнования страны, включая Серию А, будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, сообщает Football Italia.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные соревнования страны, включая Серию А, будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, сообщает Football Italia.
Решение было принято значительного всплеска числа выявленных заболеваний в стране (в настоящее время от коронавируса страдают 7 985 человек, что на 1598 человек больше, чем днем ранее).
За последние 24 часа скончались еще 97 человек, а еще 733 человека находятся в реанимации.
С учетом выздоровевших, общее количество положительных тестов на коронавирус в Италии достигло 9 172.
Премьер-министр Джузеппе Конте объявил в понедельник вечером на экстренной пресс-конференции, что ограничения ”красной зоны” которые до сих пор распространялись на Ломбардию и северные регионы, теперь будут распространяться на всю Италию.
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