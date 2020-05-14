Чемпионат Эстонии по футболу возобновится на следующей неделе

"С предстоящего понедельника можно снова открыть спортивные клубы, тренажерные залы, бассейны и проводить тренировки в помещениях. Можно проводить спортивные соревнования и на свежем воздухе, но без зрителей и с общим числом участников до 100 человек, - сказал на пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас.

"С 1 июля можно будет проводить общественные мероприятия на свежем воздухе - число участников при этом не должно превышать 1000 человек. В закрытом помещении должна быть свободна половина площади зала, но не более 500 участников. Следует соблюдать правило"2+2", - добавил Ратас.

Футбольный союз сообщил накануне, что все 350 тестов на коронавирусную инфекцию, взятые у игроков "Премиум-лиги", тренеров, административного персонала и судей, дали отрицательный результат.

Чемпионат Эстонии по футболу в "Премиум-лиге" ЭФС планирует возобновить 19 мая. Перед остановкой турнира удалось сыграть только один тур.

Из членов УЕФА при пандемии коронавируса национальное первенство не останавливала только Беларусь. На прошлой неделе был дан старт чемпионата Фарерских островов. 16 мая возобновляет футбольный сезон Германия.