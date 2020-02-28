Чемпионат Англии могут прервать из-за эпидемии коронавируса. "Ливерпуль" без титула?

Быстрое распространение коронавируса вынуждает принимать меры. По информации источника издания, правительство Великобритании рассматривает вопрос об отмене всех спортивных мероприятий, как минимум, на два месяца. Если это решение будет принято, то часть матчей чемпионата Англии не удастся сыграть никогда.

Как будут распределяться места в европейские кубковые турниры на следующий сезон в случае приостановки матчей в Английской премьер-лиге и как будет осуществляться ротация команд между лигами - пока не совсем ясно.

"Ливерпуль" уверенно лидирует в чемпионате Англии, опережая ближайшего преследователя на 22 очка. Последний раз клуб выигрывал национальный чемпионат в 1990 году.