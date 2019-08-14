14.08.2019, 20:00

Чемпиона мира выгнали из команды за участие в шоу "Форт Боярд"

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Спорт-Экспресс
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Pamela Anderson ja Adil Rami
Pamela Anderson ja Adil RamiFoto: GEOFFROY VAN DER HASSELT, AFP

В полосу неудач попал 33-летний защитник сборной Франции по футболу Адиль Рами. Недавно его обвинила в изменах и бросила 51-летняя американская актриса Памела Андерсон, а на старте сезона от услуг опытного футболиста отказался "Марсель".

Поводом для расторжения контракта стадо участие футболиста в съемках шоу "Форт Боярд" - Рами тогда вынужден был пропустить тренировку "Марселя", сославшись на семейные причины.

Обман вскрылся в июле, когда шоу вышло в эфир. Клуб обвинил игрока в нарушении контрактных обязательств и решил в одностороннем порядке расторгнуть с футболистом контракт.

В 2018 году Рами в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира в России.

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