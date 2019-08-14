Чемпиона мира выгнали из команды за участие в шоу "Форт Боярд"

Поводом для расторжения контракта стадо участие футболиста в съемках шоу "Форт Боярд" - Рами тогда вынужден был пропустить тренировку "Марселя", сославшись на семейные причины.

Обман вскрылся в июле, когда шоу вышло в эфир. Клуб обвинил игрока в нарушении контрактных обязательств и решил в одностороннем порядке расторгнуть с футболистом контракт.

В 2018 году Рами в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира в России.