26.11.2020, 16:10

Чемпион Эстонии "СМС Раха" улетел на матч Лиги чемпионов в Хорватию


Геннадий Медведев
Редактор
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Чемпион Эстонии "СМС Раха" улетел на матч Лиги чемпионов в Хорватию
SMS Rahafacebook.com/fcsmsraha

Чемпион Эстонии по футзалу "СМС Раха" улетел на матч предварительного раунда Лиги чемпионов с хорватским клубом "Олмиссус". Победитель противостояния будет определен 28 ноября по итогам одного поединка.

До места поединка "СМС Раха" предстоит долгий путь. Утром чемпион Эстонии вылетел во Франкфурт, где сделал пересадку на загребский рейс. Заключительная часть маршрута - марш-бросок в Омиш, где и пройдет поединок Лиги чемпионов.

"По приезду на место поединка нас ждет тестирование на Covid-19. Надеемся, что пройдем его без приключений. В пятницу опробуем паркет хорватской арены - у нас запланированы две тренировки", - отметил менеджер "СМС Раха" Андрей Головин. - Все наши легионеры в строю, но информации о сопернике немного".

"Явного фаворита в нашей паре, считаю, нет. В прошлом году мы получили хороший опыт выступления в Лиге чемпионов. Надеюсь, он поможет нам в Хорватии", - добавил Головин.

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