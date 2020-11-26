Чемпион Эстонии "СМС Раха" улетел на матч Лиги чемпионов в Хорватию

До места поединка "СМС Раха" предстоит долгий путь. Утром чемпион Эстонии вылетел во Франкфурт, где сделал пересадку на загребский рейс. Заключительная часть маршрута - марш-бросок в Омиш, где и пройдет поединок Лиги чемпионов.

"По приезду на место поединка нас ждет тестирование на Covid-19. Надеемся, что пройдем его без приключений. В пятницу опробуем паркет хорватской арены - у нас запланированы две тренировки", - отметил менеджер "СМС Раха" Андрей Головин. - Все наши легионеры в строю, но информации о сопернике немного".

"Явного фаворита в нашей паре, считаю, нет. В прошлом году мы получили хороший опыт выступления в Лиге чемпионов. Надеюсь, он поможет нам в Хорватии", - добавил Головин.