Чемпион Англии пропустил 7 мячей — впервые за 57 лет
Действующие чемпионы Англии, футболисты "Ливерпуля" разгромно проиграли "Астон Вилле" в 4-м туре чемпионата страны - 2:7.
Действующие чемпионы Англии, футболисты "Ливерпуля" разгромно проиграли "Астон Вилле" в 4-м туре чемпионата страны - 2:7.
Хет-трик и голевой пас сделал форвард Олли Уоткинс, у хавбека Джека Грилиша два гола и 3 голевых паса. Уже к перерыву бирмингемцы забили в ворота титулованных гостей 4 мяча.
Астон Вилла — Ливерпуль 7:2 (4:1)
4 октября, 21.15, ”Вилла Парк”
Голы: 1:0 — 4 Уоткинс, 2:0 — 22 Уоткинс, 2:1 — 33 Салах, 3:1 — 35 Макгинн, 4:1 — 39 Уоткинс, 5:1 — 55 Баркли, 5:2 — 60 Салах, 6:2 — 66 Грилиш, 7:2 — 75 Грилиш.
Астон Вилла — Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш (Аль-Мухаммади, 80), Дуглас Луис (Накамба, 80), Макгинн, Грилиш, Баркли, Трезеге (Траоре, 87), Уоткинс.
Ливерпуль — Адриан, ван Дейк, Гомес (Джонс, 61), Робертсон, Александер-Арнолд, Фабиньо, Кейта (Минамино, 46), Салах, Вейналдум, Диогу Жота, Фирмино (Милнер, 68).
Предупреждения: ван Дейк (38), Дуглас Луис (46), Накамба (90).
Это поражение стало рекордным для "красных" с 1963 года. Тогда со счетом 2:7 "Ливерпуль" уступил "Тоттенхэму".
Другой английский гранд - "Манчестер Юнайтед" - дома пропустил 6 мячей от "Тоттенхэма" (1:6). В составе лондонцев по дублю сделали форварды Сон Хын Мин и Харри Кейн.
Таблицу чемпионата премьер-лиги возглавляет "Эвертон", не потерявший ни одного очка в 4-х турах.
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