"Челси" закупил игроков на 250 млн евро, но не справился с аутсайдером

В нынешнее трансферное окно, которое завершится в октябре, "Челси" потратил уже рекордные 250 млн евро. Последней покупкой стало приобретение за 24 млн евро голкипера французского "Ренна" Эдуара Менди.

Самый дорогой вратарь мира "Челси" не нужен

28-летний сенегалец вынужден заменить самого дорогого вратаря мира испанца Кепу Аррисабалагу, за которого лондонцы два года назад отвалили 80 млн евро.

В поединке с "Вест Бромвичем место в воротах "Челси" занял 38-летний аргентинец Вилли Кабальеро. В стартовые полчаса мяч трижды побывал в его воротах.

После перерыва "Челси" начал наверстывать упущенное. Сравнять счет лондонцы сумели лишь в добавленное арбитром время.

Лэмпард не определился с атакой

В трансферное окно "Челси" прилично закупился, но главный тренер Фрэнк Лэмпард, похоже, так и не определился, на кого ему делать ставку в атакующей линии.

Конец матча "Челси" завершал с четырьмя форвардами. Рядом с немецким дуэтом новичков (Кай Хаверц, Тимо Вернер) - за них было уплачено в общей сложности 133 млн евро - на этот раз в стартовом составе вышел и молодой англичанин Тэмми Абрахам, ярко проявивший себя в начале прошлого сезона. По ходу встречи во втором тайме игру вступил еще и француз Оливье Жиру.

Дорогостоящим немцам, которые еще не забили ни одного мяча в чемпионате, требуется время на адаптацию в английском футболе. А пока оно идет, "Челси" теряет очки.